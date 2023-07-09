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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخصين فى حريق نشب داخل عقار بالمريوطية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب شخصان فى حريق نشب داخل عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة المريوطية بالهرم،  وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من اخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية  بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 10 طوابق بشارع  عز الدين عمر من شارع الثلاثيني الجديد من المريوطية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق وتبين إصابة شخصين بحروق واختناق وتم نقلهم لمستشفي الهرم لتلقي العلاج. 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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