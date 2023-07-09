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الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جريمة جديدة من الشرطة الأمريكية ضد امرأة حامل.. فيديو

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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لا تزال الجرائم والتعديات التي تقوم بها الشرطة الأمريكي خلال الفترة الماضية تسببت في حالة من السخط والغضب بين المواطنين وخاصة بين المواطنين من أصول أفريقية.

ومن بين هذه القضايا الجديدة، نشرت وسائل إعلام لقطات فيديو تظهر عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا يطوقون سيارة كانت بداخلها سيدة حاملة.

ووصلت الشرطة إلى المكان بعد بلاغ على وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة.

وبعد مناقشة عنيفة بين عناصر الشرطة وركاب السيارة وكان من بينهم أطفال، سحب أحد عناصر الشرطة الحامل من السيارة، رغم أنها صرخت في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس".

لكن الشرطي لم يعر كلام المرأة اهتماما وسحبها بقوة وطرحها أرضا، قبل أن يضع الأصفاد في يديها.

وقالت السلطات إن الشرطي المتورط في الحادث تقاعد بعيد الحادث، وأكدت منظمة حقوق إنسان في الولاية تقاعد الشرطي المبكر.

 

أصول أفريقية الشرطة الامريكية ولاية فلوريدا