الخارجية الأوكرانية: الجيش الروسي استخدم الذخائر العنقودية أكثر من 100 مرة

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن الهجوم المضاد مستمر، ولكن بوتيرة بطيئة لتأخر تقديم الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

وتابع "ميكيتينكو"، في مداخلة عبر تطبيق زووم علي قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي استخدم الذخائر العنقودية أكثر من 100 مرة، وتم إسقاط 215 مدنيا وأكثر من 470 جريحا، مشيرا إلى أن حقول الألغام واسعة في شرق أوكرانيا والأمطار غزيرة مما يبطئ عملية الهجوم المضاد.

وأشار مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إلي أن روسيا تحتل 18% من مساحات الأراضي الأوكرانية ذات السيادة والمعترف بها دوليا.

يذكر أن الذخائر العنقودية هى سلاح متفجر يتم إطلاقه من الطائرات الحربية أو المدافع، وهى عبارة عن قذيفة تحتوى بداخلها على أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة التى تتناثر وتنتشر بشكل عشوائى فى مكان انفجارها.

والذخائر العنقودية محظورة دوليًا منذ أغسطس 2010، وحتى الآن يوجد 123 دولة وقعت اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، ليس من بينها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا