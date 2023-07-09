رامي الدكانى: القطاع الخاص محرك قوي لإنعاش البورصة المصرية

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن طرح وتداول شركة طاقة عربية كانت تحدي بالنسبة لي منذ توليت مسئولية رئاسة البورصة، ومن ثم نركز على القطاع الخاص بشكل كبير لأنه هو الذي سيحرك البورصة المصرية لأنه ليس مضطر أن يلجأ للبورصة لبيع أسهمه وبالتالى يري أن هناك فرص ربحية جيدة يسعي لاقتناصها ونحن نساعدة على ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم لإعلان بدء التداول على أسهم الشركة، أن طرح طاقة عربية هو رسالة قوية أن سوق المال قادر على جذب المزيد من الطروحات فالبورصة تستحق أكبر مم عدد الشركات الحالية .

ومن جانبه أوضح خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية، أن عملية طرح وتداول أسهم الشركة يعزز خطة النمو المعدة وتحيسق الحوكمة والحصول على التمويل .

وأضاف ان الشركة تبني على انجازات عمرها 10 سنوات من تطوير الطاقة في مصر ونحو 25 عامل تعمل خلالها الشركة في السوق المصري موجها رسالة لحاملى الأسهم بأنه أهم شي لدي كجلس إدارة الشركة.