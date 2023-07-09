أحمد الطاهري يشكر الرئيس السيسي: حلم العلمين الجديدة أصبح حقيقة

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إنّ مصر بلد الإبداع وهي أيقونة الشرق، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنجاز إقامة مدينة العلمين الجديدة وتنظيم المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط الذي يحمل اسمها، والذي من المقرر أن تبدأ فعاليته في الخميس المقبل، الموافق 13 يوليو 2023.

وأضاف "الطاهري"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، خلال حديثه عن مهرجان العلمين الجديدة: "صباح الخير سيادة الرئيس، وشكرا لهذا الحلم الذي أصبح حقيقة، ولولا هذا الجهد وهذا العمل الشاق عمرنا ما كنا هنشوف مصر بهذه الروعة وهذا الجمال".

وتابع أن العلمين الجديدة ستكون متاحة لكل المصريين، عيشوا الفرحة والبهجة، لأن الفرحة تليق بنا، وقنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة ستتفاعل على نحو مباشر مع المشاهدين وستجدوننا حولكم في كل مكان، والفعاليات ستنظم في مناطق مختلفة بالعلمين الجديدة.

وأكد أن منذ عامين أو 3 أعوام سمعت حديثا عن أن العلمين الجديدة ستكون جنوب أوروبا الدافئ، والمهرجان سيستضيف نجوما من مختلف دول العالم العربي، وسيتم الإعلان الرسمي عن التفاصيل كافة.