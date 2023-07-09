في أول أيام تلقي الرغبات بأسوان.. أهالي النوبة يتوافدون على لجان التعويضات

توافد المواطنون من أهالى النوبة، على لجان تلقى رغبات تعويضات النوبيين بمحافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وأعلنت محافظة أسوان، فتح باب تلقى الرغبات اعتباراً من يوم 9 يوليو الجارى داخل 13 لجنة، للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتم حصرهم عام 2017 بعدد 4291 مستحقا.

وفى هذا السياق، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى المحليات والتضامن الاجتماعى والأملاك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجهيز مقار لجان تلقى الرغبات أثناء ساعات العمل الرسمية، وتتضمن 10 لجان موزعة على الوحدات التابعة للتضامن الاجتماعى بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة، وذلك بالنسبة للتعويض بديلاً عن المسكن.

وأوضح أنه بالنسبة للتعويض بديلاً عن الأراضى الزراعية فقد تحدد له لجنة بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، وفيما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن فيكون داخل لجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، فضلا عن لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية خاصة لتعويض تقرير حق انتفاع للأرض المقام عليها مسكن "الجزر".

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها، وخاصة ما تم إقراره من خلال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وصدور القرار رقم 371 لسنه 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية ، وعضوية عدد من الوزراء وممثلى الجهات والهيئات المعنية.

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