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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير بيانات: حذف حسابك من"ثريدز" يحذف حسابك من إنستجرام تلقائيا

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز
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أكد المهندس أنس نوفل خبير البيانات، أن المنصة الجديدة "ثريدز" من شركة ميتا، هدفها الرئيسي منافسة شركة تويتر، مضيفاً أنه من مميزات تطبيق ثريدز إرتباطه بتطبيق إنستجرام، و هذا ما جعل إستخدامه أكثر سهولة.

وأضاف أنس نوفل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من أحد أسباب الإقبال على تطبيق ثريدز، أن هناك الكثير من مستخدمي تويتر مستاءون بعد القرارات الأخيرة بتويتر.

وتابع:"تطبيق ثريدز لم يتوفر حتى الآن في الاتحاد الأوروبي و من عيوبه أنه إذا تم حذف حسابك من ثريدز ، يحذف حسابك من إنستجرام تلقائياً".خبير 

تطبيق انستجرام تطبيق ثريدز شركة ميتا مميزات تطبيق ثريدز