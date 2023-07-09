جوتيريش يدعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال

الأحد 09/يوليو/2023 - 10:50 ص

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية، وحث الطرفين على الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بهدف حماية المدنيين وتمكين العمل الإنساني.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم، إنه لا يزال يشعر بقلق عميق من أن الحرب المستمرة بين القوات المسلحة دفعت السودان إلى شفا حرب أهلية واسعة النطاق، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

وأكد جوتيريش أن الأمم المتحدة تواصل الضغط من أجل تماسك الجهود الدولية تحت رعاية هيكل التنسيق في الاتحاد الأفريقي، مرحبا بالمشاركة القوية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد).

كان أمين عام الأمم المتحدة قد أدان الغارة الجوية التي وقعت في مدينة أم درمان بالسودان، والتي أدت إلى مقتل 22 شخصا على الأقل، وأعرب عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء دارفور.