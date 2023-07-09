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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بسبب الذخائر العنقودية.. انقسام داخل الكونجرس الأمريكي

الذخائر العنقودية
الذخائر العنقودية
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أسفر قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا عن حالة انفصال داخل أعضاء الكونجرس بسبب المخاوف من تأثر ذلك على الولايات المتحدة

ومن بين ذلك، أكدت نائبة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تيلور جرين، أن تزويد كييف بذخائر عنقودية سينتهي بشكل سيئ بالنسبة للولايات المتحدة.

وكتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يعد إرسال الذخائر العنقودية الخطيرة إلى أوكرانيا تصعيدا للحرب من جانب الولايات المتحدة قد يشكل في نهاية المطاف تهديدا للشعب الأمريكي ومصالح أمننا القومي من خلال جرنا إلى حرب غير مرغوب فيها مع روسيا المزودة بالأسلحة النووية".

وعبرت عن اعتقاده أن دور الولايات المتحدة يجب أن ينحصر في وقف هذا النزاع وإجراء مفاوضات سلام.

وأضافت: "يجب ألا يعرض الشعب الأمريكي ومصالح الأمن القوم الأمريكي لأي خطر في أوكرانيا".
 

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