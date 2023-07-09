ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سائق دهس سيدة أعلى الطريق الدائري بالمرج

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح المرج تجديد حبس سائق بتهمة دهس سيدة بعد أن صدمها بسيارة يقودها أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج 15 يوما علي ذمة التحقيق. 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي قائد السيارة أثناء اختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ثان، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة والهروب خشيه تعدى الأهالى عليه.

وكان قسم شرطة المرج بـمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام  إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القليوبية بعبور الطريق محل البلاغ  اصطدمت بها "سيارة مجهولة " ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف مما أدى إلى وفاتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مرتكب الواقعة وضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بمديرية أمن القاهرة بمحافظة القليوبية بمنطقة المرج تجديد حبس سائق بحادث تصادم دهس سيدة