تجديد حبس سائق دهس سيدة أعلى الطريق الدائري بالمرج

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح المرج تجديد حبس سائق بتهمة دهس سيدة بعد أن صدمها بسيارة يقودها أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي قائد السيارة أثناء اختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة السلام ثان، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة والهروب خشيه تعدى الأهالى عليه.

وكان قسم شرطة المرج بـمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام إحدى السيدات- مقيمة بمحافظة القليوبية بعبور الطريق محل البلاغ اصطدمت بها "سيارة مجهولة " ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونزيف مما أدى إلى وفاتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتحديد مرتكب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مرتكب الواقعة وضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.