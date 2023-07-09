هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 16,915.72 نقطة.

وتراجع ايضا مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 3,434.79 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 1.1 % ليصل إلى مستوى 5,087.54 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3,152.6 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 20,620.93 نقطة.

وهبط أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.89%، مسجلا 7,096.32 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.16% وصولا لمستوي 2,845.2 نقطة.