أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 326 شاحنة و105 سيارات، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 114 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 212 شاحنة و 25 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين القاهرة والحرية ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و 130 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها .
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تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 326 شاحنة و105 سيارات، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 114 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 212 شاحنة و 25 سيارة.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 326 شاحنة و105 سيارات، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 114 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 212 شاحنة و 25 سيارة.