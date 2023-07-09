تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 326 شاحنة و105 سيارات، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 114 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 212 شاحنة و 25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين القاهرة والحرية ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و 130 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها .

