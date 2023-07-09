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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس جامع خردة تسبب في احتراق سوق الدواجن بعين شمس

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس جامع خردة تسبب فى احتراق سوق الدواجن بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على جامع خردة تسبب فى احتراق سوق الدواجن بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم "محلات تجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات" مما أدى إلى إحتراقهم "دون إصابات".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل خردة- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة -دون قصد.

وأضاف بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالانصراف خشية تعدى الأهالى عليه مما أدى لنشوب الحريق على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بمديرية أمن القاهرة بمنطقة عين شمس ذمة التحقيقات رجال مباحث القاهره سوق الدواجن سيطرة على النيران قاضي المعارضات قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة