اليوم.. طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمى 35

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الانحاء.

ويشهد اليوم الأحد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 23 درجة،وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 37 للعظمى والصغرى 28،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة .