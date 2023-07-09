اليوم.. رابطة الأندية تنظم مؤتمرًا للإعلان عن تفاصيل الدوري بالموسم الجديد

عقد رابطة الأندية المحترفة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل بطولة الدوري الممتاز لموسم 2023\2024.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في السابعة من مساء اليوم الأحد في العاصمة الإدارية الجديدة، للكشف عن تفاصيل بطولة الدوري.

وشهدت الأيام الماضية جدلًا واسعًا بين أندية القسمين الثاني والثالث، بسبب رفض عدد كبير من أندية القسمين الثاني والثالث، تطبيق دوري المحترفين، لأنه سيضر بمصالح هذه الأندية، كما أنه سيكبد أندية الصعيد تحديدًا فاتورة باهظة في الانتقال لمواجهة أندية بحري والإسكندرية ومرسى مطروح، خاصة أن هذه الأندية تعاني بالأساس أزمات مالية طاحنة وشح الموارد

في حال انعقدت الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة أزمة تطبيق دوري المحترفين من عدمه، فإنه لكي يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لا بد من من حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم 134 ناديًا، أي أنه يشترط حضور 90 ناديًا مقدار الثلثين، ليبدأ بعدها التصويت على تطبيق دوري المحترفين بالموافقة أو الرفض.