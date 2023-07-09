القوات الأوكرانية تقصف 11 منظومة مدفعية للروس في موقع إطلاق نار

الأحد 09/يوليو/2023 - 09:14 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضربت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية 11 نظامًا مدفعيًا للقوات الروسية في موقع إطلاق نار ونظامين للحرب الإلكترونية وأهداف مهمة أخرى.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول:" على مدار اليوم الماضي، شن الروس هجومًا صاروخيًا وجويًا آخر على الأراضي الأوكرانية، باستخدام صواريخ موجهة من طراز S-300 وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد، وبعد الأداء القتالي لوحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، تم تدمير خمس ذخائر"، وفي الوقت نفسه، ضربت بعض الطائرات بدون طيار المعادية المنشآت الصناعية والبنية التحتية في منطقتي دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد.

كما شنت القوات الروسية 52 غارة جوية وفتحت نيران منظومات الصواريخ المتعددة (MLRS) حوالي 60 مرة وعلى وجه الخصوص، لقي ثمانية مدنيين مصرعهم وأصيب 13 في قصف روسي لمنطقة ليمان بمنطقة دونيتسك.

وقالت هيئة الأركان العامة إن تهديد الضربات الصاروخية والجوية الروسية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا.

