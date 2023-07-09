ثقافة الجيزة يناقش خطورة الإرهاب

عقد نادي أدب بيت ثقافة الصف التابع لفرع ثقافة الجيزة محاضرة تحت عنوان "معا ضد الإرهاب" حاضر خلالها الكاتب عصام قرني.

وكشف المحاضر عن أساليب الإرهاب وأنواعه المختلفة، وأهمية النهوض بالتعليم لحماية الأجيال من الشعارات البراقة للمتطرفين، كما أكد "قرني" على وحدة أبناء الوطن من أجل التصدي للإرهاب ودفع جهود التنمية، وأن المصريين لن يفرقهم دين أو عقيدة بل تجمعهم المواطنة، ويواجهون معا الإرهاب والتطرف وكل أشكال الكراهية ويعملون معا لرفعة هذا الوطن.

كما ناقش بيت ثقافة طموه التابع للفرع خطورة الإرهاب على استقرار وأمن المجتمع، خلال المحاضرة الثقافية التي قدمها أحمد عبد العليم، مشيرا إلى أهمية الدور التعليمى والتربوى والتنشئة السليمة لبناء الشخصية السوية المتوازنة فكريا، وعلى صعيد متصل، أدارت حسن محمد بمكتبة الصف حوارا ثقافيا حول كيفية الاستثمار فى الثروة البشرية، ودعم وتمكين الشباب في الجمهورية الجديدة، كما أوضح اهتمام الدولة المصرية بمجالات تمكين الشباب على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة.