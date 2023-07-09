المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل آخر بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطلا متهمًا بالشروع في قتل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة العمرانية بسبب خلافات الجيرة بينهما، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض «سكين» المضبوط.

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «بدر» وجهت له النيابة قيامه في مارس من العام الماضي 2022، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، بالشروع في قتل المجني عليه «يوسف» بعد نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الأخير بسلاح أبيض «سكين»، محدثًا إصابته الواردة في تقرير الطب الشرعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم والمجني عليهما على خلافات دائمًا بسبب مشاكل الجيرة، وفي يوم الواقعة تطورت الخلافات واستل الأول سكينًا سدد به طعنات للضحية ما أسفر عن إصابته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تداركه للعلاج.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سكين» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.