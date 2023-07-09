العثور على جثة صحفي في ولاية "ناياريت" المكسيكية المطلة على المحيط الهادئ

الأحد 09/يوليو/2023 - 09:11 ص

أعلنت صحيفة مكسيكية العثور على جثة أحد مراسليها في ولاية "ناياريت" المطلة على المحيط الهادئ.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد عن صحيفة "لا جورنادا" قولها إنه تم العثور على جثة الصحفي لويس مارتن سانشيز إينيجيز في ضواحي عاصمة الولاية مدينة "تبيك".

من جانبه، قال مكتب المدعي العام في ولاية "ناياريت" إن سانشيز إينيجيز (59 عاما) مفقود منذ يوم الأربعاء الماضي عندما أبلغت زوجته عن فقدانه وكان بحوزته جهاز كمبيوتر وهاتفه المحمول.

بدورهم، أوضح ممثلو الإدعاء في بيان لهم أنه تم العثور على الجثة وعليها آثار عنف بالإضافة إلى علامتين مكتوبتين بخط اليد لكنها لم تكشف عما ورد في الرسائل.

وكثيرا ما تترك عصابات المخدرات عبارات مكتوبة بخط اليد إلى جانب جثث الضحايا، لكن المكتب الإدعاء بالولاية قال إن الدافع وراء القتل هذه المرة لا يزال قيد التحقيق.

ويعد سانشيز إينيجيز هو ثاني صحفي على الأقل يقتل في المكسيك هذا العام.. فقد تعرض المصور خوسيه راميرو أروجو في شهر فبراير الماضي للطعن والضرب حتى الموت في ولاية "باجا كاليفورنيا" الحدودية الواقعة شمال البلاد.

يشار إلى أن عام 2022 كان من بين أكثر الأعوام دموية للعاملين في مجال الإعلام المكسيكي حيث قتل خلالها 15 شخصا.

