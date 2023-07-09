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الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأحد 9 يوليو 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد ، 9 يوليو 2023 ، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8423 جنيه للشراء، مقابل 30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.5903 جنيه للشراء، مقابل 33.7076 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو :  39.3856 جنيه للشراء، مقبل 39.5116 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.4299 جنيه للشراء، مقابل 34.5412 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 21.4436 جنيه للشراء،  مقابل 21.5120  جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 4.2638 جنيه للشراء، مقابل 4.2777 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2213 جنيه للشراء، مقابل 8.2474 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو :  100.3393 جنيه للشراء، 100.7344 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو  : 8.3968 جنيه للشراء ، مقابل  8.4253 جنيه للبيع.

 

اسعار العملات العملات اليوم