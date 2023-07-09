اليابان: توقف خدمات القطارات السريعة في غرب البلاد بسبب الأمطار

الأحد 09/يوليو/2023 - 09:01 ص

أعلنت شركة تشغيل سكك حديد غرب اليابان اليوم الأحد عن توقف الخدمات بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على قطار سانيو شينكانسن السريع بعد الأمطار الغزيرة التي تهطل على غرب البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن الشركة القول "إن الخدمات تم تعليقها من حوالي الساعة 8:30 صباحا"، متوقعة أن تبدأ القطارات في العمل مرة أخرى بعد الظهر على الأقرب في حال توقف الأمطار.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من انهيارات أرضية وفيضانات في ياماجوتشي والمحافظات القريبة، مع توقع هطول أمطار غزيرة من المناطق الغربية والشرقية حتى أوائل الأسبوع المقبل بسبب موسم الأمطار الذي لا يزال قائما في البلاد، وفي شيمونوسيكي بمحافظة ياماجوتشي، بلغ هطول الأمطار كل ساعة 55 ملم صباح اليوم.