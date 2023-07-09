مسئول أوكراني: مقتل وإصابة 23 شخصا في قصف روسي لمنطقة دونيتسك

الأحد 09/يوليو/2023 - 08:58 ص

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو اليوم الأحد بأن 10 مدنيين قتلوا وأصيب 13 آخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان للإدارة العسكرية القول إنه "خلال الساعات الماضية، قتل الروس 10 مدنيين في منطقة دونيتسك، تسعة منهم في ليمان وواحد في أفدييفكا بينما أصيب 13 شخصا بجروح.. بالإضافة إلى ذلك، من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.