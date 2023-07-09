ads
الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«الأونروا» تدعو لتوفير تمويل عاجل لمخيم جنين بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

الأونروا
الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليني ستينسيث، السبت، ضرورة توفير تمويل عاجل لإعادة الخدمات في مخيم جنين، بعد تعرض المدينة ومخيمها لعدوان إسرائيلي على مدار يومين الأسبوع الماضي. 

وتعرضت مدينة جنين ومخيمها، فجر الإثنين الماضي، لعدوان استمر على مدار يومين متواصلين أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 140 آخرين بينهم 30 في حالة خطيرة، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.

وقالت ستينسيث - خلال جولة تفقدية نظمتها "الأونروا" لمخيم جنين، بمشاركة وفد ضم عددًا من المسؤولين الأممين والدبلوماسيين من 25 دولة - "لإعادة الخدمات وزيادة الدعم للأطفال، نحن بحاجة للسيولة"، مشيرة إلى نقص شديد في التمويل.

وأشادت بطواقم "الأونروا" العاملة في مخيم جنين الذين عملوا ويعملون تحت الضغط وفي ظروف صعبة لتوفير الإغاثة الطارئة لسكان المخيم.

الأونروا فلسطين قوات الاحتلال العدوان الإسرائيلي