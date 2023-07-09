بالأسماء.. إصابة 7 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال في الدقهلية

أصيب 7 أشخاص بإصابات بالغة؛ وذلك إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بقرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية بسبب خلافات سابقة بسبب لعب الأطفال.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز ضرطة منية النصر بوقوع مشاجرة بمنطقة الكارته بقرية ميت الخولي مؤمن التابعة للمركز ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين كلًا من: محمود السيد صادق 30 عامًا، عامل عادى، ومجدى السيد صادق، 35 عامًا، سائق، شقيقين طرف أول مصابين بجروح قطعية متفرقة بالوجه والرأس والجسم، وطرف ثان كلًا من: أحمد محمد عبد المحسن 55 عامًا، بجرح في الرقبة من الخلف وفروة الرأس وتحول لإجراء عملية جراحية والحالة العامة مستقرة وإصابة نجله كريم 23 سنة عامل كاوتش بجرح باليد والقدم اليسرى، وزوجته كريمة محمد محمود العوضي، 47 عامًا، جرح بالوجه، وأمير محمود محمد عبد المحسن، 21 عامًا، جرح قطعى باليد اليسرى ومحسن محمد عبد المحسن 50 عامًا، جرح باليد اليمنى وجاري تلقي العلاج اللازم.

بمواجهتهم تبادلا الاتهام فيما بينهم بسبب خلاف على لعب الأطفال بالشارع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.