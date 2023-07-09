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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفراء مجموعة السبع يعربون عن دعمهم لأوكرانيا في اليوم 500 للحرب الروسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعرب جميع سفراء دول مجموعة السبع عن دعمهم لأوكرانيا، الذي يصادف مرور 500 يوم على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتبت الرئاسة اليابانية لمجموعة دعم سفراء مجموعة السبع فى كييف على تويتر: "بعد 500 يوم من الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، نكرر التزامنا الثابت بدعم جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

وقالت السفيرة البريطانية لدى أوكرانيا ميليندا سيمونز، فى تغريدة أيضا، إن لندن، فى ذكرى اليوم 500 من الحرب الروسية على أوكرانيا، ستدعم نضال أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.

وقالت سيمونز فى تغريدة على تويتر إن "اليوم يصادف مرور 500 يوم على الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا... ستستعيد أوكرانيا وستزدهر لكى تصبح ديمقراطية أوروبية قوية".

ووفقًا لسيمونز، ستدعم المملكة المتحدة حرب أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب الدفاع عن حياة الأوكرانيين والقيم المشتركة.

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