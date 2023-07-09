كييف تتوقع الحصول على سفن مضادة للألغام من هولندا قريبًا

الأحد 09/يوليو/2023 - 05:31 ص

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن كييف ستتحصل على سفن مضادة للألغام من هولندا قريبا.

وقال ريزنيكوف في تصريح تلفزيوني إن لدى قوات نظام كييف "سفنا مضادة للألغام بالفعل. توجد سفينتان مضادتان للألغام في بريطانيا تحت الأعلام الأوكرانية، ومع أطقم أوكرانية. وسرعان ما سنتلقى أخرى من الحكومة الهولندية، لتبقى الغواصات".

وذكرت السلطات الهولندية في وقت سابق، أنها تخطط لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2،5 مليار يورو في عام 2023.

وسلمت هولندا إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 45 دبابة من طراز T-72وحوالي 100 دبابة "ليوبارد-1" من الدنمارك وألمانيا، بالإضافة إلى 196 مركبة مشاة قتالية YPRو8 منصات مدفعية من نوع PzH2000، كما سلمتها أيضا نظامي صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات وصواريخ وقذائف الهاون والبنادق والمدافع الرشاشة وأنواع مختلفة من الذخيرة.

وتخطط هولندا مع الدنمارك في عام 2024، لنقل 14 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا.