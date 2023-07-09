«شئون الحرمين» تثري تجربة الزوار بتاريخ الحرمين الشريفين عبر تقنية الواقع الافتراضي

"شئون الحرمين" تثري تجربة الزوار بتاريخ الحرمين الشريفين عبر المعرض الإثرائى وتقنية الواقع يقدم المعرض الإثرائي، الذي يقام فى بهو مكتبة الحرم المكى الشريف تجربة ثقافية وإثرائية مميزة وفريدة لضيوف الرحمن والزوار والمهتمين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه آلاف الزوار يتوافدون على المعرض منذ تدشينه لاستكشاف المعروضات المتنوعة عن الحرمين الشريفين والتعرف على إرثهما التاريخي، حيث يتضمن مجموعة عديدة من مقتنيات الحرمين الشريفين وعرض بعض الأفلام الوثائقية عن ماء زمزم المبارك وكسوة الكعبة المشرفة وبعضًا من مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف النادرة وكتبها القديمة التي تعكس ثقافة وتاريخ السعودية فى خدمة الحرمين الشريفين.

من جانب آخر، أتاحت الإدارة العامة للمعارض الرقمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقنية الواقع الافتراضي عبر إتاحة فرصة التعرّف على ما يُقدم من معارض افتراضية بطريقة فريدة ومبتكرة إلى جانب الخدمات الجليلة والجهود العظيمة طوال العام فى الحرمين الشريفين والإثراء المعرفي والتاريخي لمعالم ومقتنيات وتاريخ الحرمين الشريفين.

وأوضح مدير المعارض الرقمية ريان المسعودى أن هذه التجربة تعدّ تحوّلًا نوعيًا فى عرض المعلومات الدينية والتاريخية بطريقة مبتكرة وحديثة تتماشى مع التقنيات الحديثة والتطورات العلمية والتقنية وتعد أيضا إضافة رائعة للخدمات التى يقدّمها المسجد الحرام للزوار وتمكّنهم من الاستمتاع بتجربة مميزة ومثرية.