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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات بعد الفوز على فيوتشر

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له يوم الخميس المقبل. 

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

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