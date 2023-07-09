مدرب الزمالك السابق: أتمنى تتويج الأبيض بالبطولة العربية والكأس

قال محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أن فيوتشر لم يستغل خطأ أوسوريو في التشكيل منذ البداية وكان هناك بعض الأخطاء لم يستغلها اللاعبين، والفروق الفردية هي من أحدثت الفارق للزمالك ونجحوا في الفوز بالمباراة وتحقيق الـ٣ نقاط.

وأضاف حلمي في تصريحات إعلامية اليوم، لاعبي فيوتشر استستهلو المباراة بعد تسجيل الهدفين وكانت هناك ثقة زائدة من اللاعبين مشددا على أن بعد التقدم بالنتيجة تراجع فيوتشر للدفاع وبعد تسجيل الزمالك الهدف الثالث عادى فيوتشر للهجوم مرة أخرى لكن حالة الطرد كانت لها تأثير كبير على الأداء ".

وتابع " أتمنى إنهاء الزمالك هذا الموسم بالتتويج ببطولتي كأس مصر والبطولة العربية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بها المركز الثالث.‏