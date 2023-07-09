بالأسماء.. إصابة 16 شخصًا بسبب حريق بجمصة في الدقهلية

استقبلت مستشفى جمصة المركزي بـ 16 مصابا بحروق واختناقات وذلك على إثر الحريق الهائل الذي شب داخل معرض لبيع المنتجات داخل سوق منطقة آمون وامتدت النيران لعدد من المحلات وعقار وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق واخماده وسط حالة من الفزع بين المصطافين.

واستقبلت المستشفى كلًا من: حسام طلعت بدوى، من أفراد الحماية المدنية، ٢٣ عامًا، ومصاب باختناق، وطه السيد مختار ٤٤ عامًا، مصاب باختناق، عمر مجدى الكنانى ٢٠ عامًا، مصاب باختناق، وسام احمد عبدالله ٢٨ عامًا مصاب باختناق، وعبير زكريا حسن ٤٨ عامًا، محمد سعد عبد اللطيف ٣٦عامًا صلاح فتحى نسيم ٤٢ عامًا، محمد عبد العزيز أحمد ٤٥ عامًا، عبد الحى منصور عبد الحى 55 عامًا، ومحمد أحمد محمد ٢٥ عامًا، وخيرى صابر محمود ٣٢ عامًا، والسيد شاكر محمد وجميعهم مصابين باختناق.

كما جرى استقبال كلًا من: علي السيد أحمد من قوة ادارة الحماية المدنية ٤٤ عامًا ومصاب جرح قطعى بالقدم اليسرى، على السيد مصطفى ٢٣ عامًا، مصاب بجرح باليد اليمنى، والسيد عبد الحميد محمود ٤٣ عامًا، مصاب بجرح قطعى بالقدم اليسرى، محمد حمدان عبد الحميد ٣٢ سنة مصاب باختناق وحروق متفرقة بالذراعين والقدمين.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة باندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية "المعرض العصري" في شارع آمون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة إلى موقع الحريق وبالفحص تبين اشتعال النيران بمحتويات المعرض.

وامتدت النيران لعقار يعلو المعرض فضلًا عن امتدادها لبعض المحلات المجاورة وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق.

وأكد أحد شهود العيان أن سبب اندلاع النيران نتيجة التوصيلات الكهربائية العشوائية الممتدة داخل المعرض منا أحدث شرز كهربائي تساقط على المعرض وتسبب في اشتعال النيران وامتدادها لباقي المحلات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومراجعة تراخيص المحلات.