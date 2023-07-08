هربا من الحرارة.. إقبال جماهيري على شواطئ رأس البر في دمياط

شهدت مدينة رأس البر، إقبال المصطافين ورواد المدينة على الشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة.

ويجري العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، إذ تم تزويد الشاطئ بـ ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و٤ خيم للإسعاف و٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ .

يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

وفى هذا السياق،تواجدت فرق الإنقاذ منذ شروق الشمس حتى الغروب وسط تجهيزات تضمنت المعدات البحرية وعدد ٣٣ برج إنقاذ و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف.