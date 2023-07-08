زيزو يحصل على جائزة الأفضل في لقاء الزمالك وفيوتشر

‏توج أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك بلقب أفضل لاعب في مباراة فيوتشر التي أقيمت اليوم السبت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم "أحمد سيد زيزو" الجائزة عقب المباراة في ملعب السلام من مراقب المباراة وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة الشوط الأول، حيث سجل الهدف الأول لفيوتشر اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 4، ثم أضاف أحمد عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 25.

بينما سجل ثنائية الزمالك أحمد مصطفي زيزو وناصر منسي في الدقائق 2+45 و6+45 .

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد مصطفي زيزو الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 54 من عمر اللقاء .

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 59 في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 58 في المركز الرابع، ويواصل الفارس الأبيض انتصاراته مع المدرب أوسوريو والتى تحققت مؤخرا محليا بالكأس والدوري .