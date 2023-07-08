ندوة توعية عن التربية السليمة بالأسرة والمجتمع بشمال سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية الشباب بمحافظة شمال سيناء ندوة توعوية بعنوان كيفية التربية السليمة داخل الاسرة بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة وتقام البرامج التدريبية والتثقيفية لأندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الخربة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ومتابعة محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب.

يأتى ذلك في إطار حرص مؤسسة الشباب والرياضة على دعم تمكين المرأة والفتاة من خلال تقديم حزمة متنوعة من البرامج التدريبية والتثقيفية منها الندوة المعدة بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية

وقد تناولت المحاضرة بالندوة الدكتورة عزة حسن دكتورة الصحة النفسية بجامعة العريش عدة محاور أهمها تحلى الفرد بالأخلاق الحميدة والتي نادت بها الكتب السماوية والتي هي أهم قواعد بناء المجتمعات الصالحة وعلى أساسها تتقدم الأمم، حيث تناولت مفهوم الأخلاق السليمة والتمسك بها، موضحةً مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة وأهمية دور الأسرة في تربية النشء وغرس القيم الأخلاقية في البناء لصلاح المجتمع.