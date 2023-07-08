نيفيديا تطلق حلولا جديدة لتسريع الألعاب

أطلقت نيفيديا بطاقة GeForce RTX 4060 مع إمكانات DLSS الجديدة في مزيد من الألعاب. تم أيضًا إطلاق أقراص Game Ready Driver الجديدة لدعم GeForce RTX 4060، وتم الإعلان أن الألعاب Stranded: Alien Dawn وTIMEBREAKER متاحة الآن مع تقنية NVIDIA DLSS.

توفر بنية NVIDIA Ada Lovelace التي تعتمد عليها GeForce RTX 4060 تحسينًا كبيرًا في الأداء بفضل DLSS 3 المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم البطاقة طاقة أقل وتعمل بحرارة أقل وأكثر هدوءًا مقارنة بالأجيال السابقة من وحدات المعالجة الرسومية. يتميز الجيل الثامن من NV Encoder بدعم AV1، وهو أمر سيثير اهتمام صانعي المحتوى.

أقراص Game Ready الجديدة من NVIDIA توفر تجربة محسّنة للمستخدمين في الألعاب المفضلة لديهم. تم اختبارها على آلاف أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية لضمان أداء ممتاز واعتمادية عالية. يهدف برنامج Game Ready Driver من NVIDIA إلى تحقيق التناغم مع مطوري الألعاب وتحسين أداء الألعاب وحل المشاكل قبل إصدارها.