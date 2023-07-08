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الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

منصة TOD تستعد لاستقبال صناع الأفلام القصيرة فى المنطقة

منصة تود
منصة تود
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أعلنت منصة TOD، لبث المحتوى الرقمي الرياضي والترفيهي، عن استعدادها لاستضافة مهرجان TOD الصيفي للأفلام القصيرة.

 يهدف المهرجان إلى الاحتفاء بالمواهب الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مجال صناعة الأفلام.

سيتم بث الأفلام القصيرة الفائزة على منصة TOD خلال فترة المهرجان التي تستمر لمدة شهرين، وذلك لتعزيز المواهب .

يمكن لصناع الأفلام الراغبين في المشاركة تقديم أفلامهم القصيرة، ويجب أن تكون مدتها بين 5 و40 دقيقة وتكون بصيغة MPEG أو MOV أو WMV وباللغة العربية أو الإنجليزية أو التركية.

ينتهي موعد التقديم في 16 يوليو 2023، وسيتم الإعلان عن الأفلام الفائزة وبثها في شهر أغسطس.

منصة TOD مهرجان TOD الصيفي صناع الأفلام