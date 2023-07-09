تعليم دمياط يحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

أعلن المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، على حصول الطالبة منة محمد محمد عبد السلام، على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023 نظام الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي محول.

وأكد "عبد الرؤوف" ان هذا الانجاز يعود إلى الدعم المتواصل من الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وحرصها الدائم على توفير كافة الإمكانيات لخدمة المنظومة التعليمية.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن شكره وتقديره لكل من شارك وساهم في حصول تعليم دميـاط علي هذه المراكز المشرفة لطلاب التعليم الفني ولإدارة مدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد.



أكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة دبلوم التخصص في الخط العربي والتذهيب لهذا العام.

وأوضح "وكيل الوزارة " أن الطالبة مريم رشاد بركات الشلتاوي حصلت على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في إنجاز كبير وغير مسبوق بتبوأ أحد أبناء تعليم دميـاط مقعدًا متقدمًا ضمن العشرة الأوائل في دبلوم الخط والتذهيب.

وأهدي "عبد الرؤوف" هذا الانجاز الي الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تقديرا لدعمها المتواصل والمؤثر وحرصها الدائم على تذليل كافة العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية.

وقدم "وكيل الوزارة" التهنئة الي الطالبة المتفوقة معبرا عن شكره عبد العليم جمعه وكيل المديرية وزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام وهالة الشربيني موجه عام اللغة العربية وحسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي وإبراهيم الغيطاني مسئول الخط العربي ولمسئولي مدرسة الدكتور علي مشرفة للخط العربي، تقديرا لتحقيق هذا الإنجاز علي مستوي الجمهورية وعرفانا بالمجهود المبذول والعطاء المثمر علي مدار العام الدراسي مؤكدا أنه سيتم تكريم ثاني الجمهورية تشجيعًا للنماذج المتميزة التي تدفع اسم المحافظه والتعليم في المقدمة.

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