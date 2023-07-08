ريلمى تُطلق هاتف "ريلمى جى تى 3" بتقنية الشحن الأسرع عالميًا

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الجديد "ريلمي جي تي 3" في السوق المصرية، ويعد هذا الهاتف جيلًا متقدمًا من الهواتف الذكية ذات الأداء العالي.

يتميز بتقنية الشحن السريع بقوة 240 واط، مما يجعله أسرع هاتف في العالم في عملية الشحن.

يقدم "ريلمي جي تي 3" تجربة متكاملة مع سعة تخزين كبيرة تصل إلى 16+1 تيرابايت. سيكون الهاتف متاحًا للشراء عبر منصة التسوق عبر الإنترنت.

تقنية الشحن السريع بقوة 240 واط توفر تجربة شحن مثالية لبطارية الهاتف، حيث يتم شحن الهاتف إلى 20٪ في غضون 80 ثانية فقط، وشحن بطارية سعة 4600 مللي أمبير في الساعة في غضون 9 دقائق و30 ثانية فقط.

تم تصميم هاتف "ريلمي جي تي 3" بنظام تبريد سائل VC الكبير، الذي يغطي 61.5٪ من البطارية، مما يساعد على تبديد الحرارة بكفاءة وضمان سلامة عملية الشحن. ويتميز الهاتف أيضًا بعمر بطارية يصل إلى 80٪ عند استخدام الشحن بقوة 240 واط، وهو أكثر من ضعف المعيار الصناعي العام.

يأتي هاتف "ريلمي جي تي 3" بتصميم مستوحى من أجهزة الألعاب، مع نافذة شفافة بجوار وحدة الكاميرا وشرائح مصقولة ورقاقة NFC. يتميز الهاتف أيضًا بنظام قياس ضربات القلب المبتكر وحلقة إضاءة RGB على شكل حرف "C" داخل الهاتف.

تتمتع شاشة "ريلمي جي تي 3" بتقنية AMOLED بحجم 6.7 بوصة وتردد 144 هرتز ودقة 1.5K. توفر تجربة مشاهدة سلسة وممتعة، وتتيح الشاشة سبع مستويات من معدل التحديث الذكي لتمديد عمر البطارية.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ويضم الهاتف مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومجموعة من المستشعرات الأخرى.