6 منشآت صحية تستعد لاجتياز شروط ومعايير الاعتماد بالأقصر.. تعرف عليهم

تستعد 6 منشآت صحية تابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، للحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية، في حال اجتياز شروط ومعايير الاعتماد الدولية GAHAR ، التي تستمر بداية من غدا الأحد وحتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وتتضمن الوحدات: وحدة طب أسرة «الحلة»، وحدة طب أسرة « النجوع بحري» ، وحدة طب أسرة « الزمامي» ، وحدة طب أسرة « حاجر المحاميد قبلي »، وحدة طب أسرة « القباحي الغربي» ، وحدة طب أسرة « أبو دغار».

وتخدم وحدة طب أسرة « الحلة» حوالي 13100 فرد، وقدمت الوحدة 64684 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وتخدم وحدة طب أسرة « النجوع بحري» حوالي 32805 فرد، وقدمت الوحدة 88788 خدمة طبية حتى الآن، فيما تخدم وحدة طب أسرة « الزمامي» حوالي 7231 فرد، وقدمت الوحدة 45379 خدمة طبية حتى الآن، لمنتفعي المنظومة.

فيما تخدم وحدة طب أسرة « حاجر المحاميد قبلي » حوالي 16454 فرد، وقدمت الوحدة 63226 خدمة طبية حتى الآن، وتخدم وحدة طب أسرة « القباحي الغربي» حوالي 16294 فرد، وقدمت الوحدة 65779 خدمة طبية حتى الآن، وتخدم وحدة طب أسرة « أبو دغار» حوالي 16068 فرد، وقدمت الوحدة 96622 خدمة طبية حتى الآن.

وتقدم تلك الوحدات، العديد من خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تتضمن:- (عيادة طب الأسرة - الفحص الطبي الشامل - عيادة الأسنان - عيادة تنظيم الأسرة - خدمات المعمل - خدمات أشعة الأسنان - التطعيمات، رعاية الطفل - الإسعافات الأولية- الصيدلية - خدمات الطب الوقائي - متابعة الأطفال الأصحاء - مبادرات ١٠٠ مليون صحة - التثقيف الصحي).

وتقدم الوحدات الخدمات الطبية على مدار الأسبوع من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، ويتم حجز موعد للكشف بالوحدة أو بالمراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية، من خلال مركز الاتصال الآلي المجاني 15344 للحصول على الخدمة الطبية المميزة.

وحدة أبو دغار

وحدة الحلة

وحدة الزمامي

وحدة النجوع بحري

وحدة حاجر المحاميد قبلي

وحدة طب أسرة الحلة