Benco تطرح أحدث هواتفها الذكية bencoV90 وbenco S1 بالسوق المصرية

أعلنت شركة بينكو، الشركة العالمية للهواتف المحمولة، عن إطلاق هاتفيها الذكيين الجديدين في السوق المصرية، وهما bencoV90 وbenco S1. تتميز شركة بينكو بتواجدها القوي في عدة دول حول العالم، بما في ذلك الصين والهند وتايلاند وبنغلاديش ونيبال والمملكة العربية السعودية والإمارات وأفريقيا ومصر.

تم تصميم هاتف bencoV90 لتوفير أداء استثنائي، حيث يحتوي على معالج ثماني النواة قوي وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، مما يوفر سرعة عالية وقدرات متعددة المهام بسلاسة.

يأتي مع شاشة Full HD+ بحجم 6.82 بوصة لتجربة مشاهدة مذهلة ومفصلة. وبفضل سعة التخزين الداخلية الكبيرة بحجم 128 جيجابايت وإمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت، يمكن للمستخدمين تخزين العديد من الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات بسهولة.

ويتميز أيضًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مما يتيح التقاط صور مذهلة بتفاصيل دقيقة. وتأتيه بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وقدرات شحن سريع.

أما هاتف benco S1، فيأتي مع معالج ثماني النواة موثوق وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت، مما يوفر أداءً سلسًا للمهام اليومية. ويحتوي على شاشة HD+ بحجم 6.79 بوصة لتجربة مرئية حية ومثالية للتصفح والألعاب واستهلاك الوسائط المتعددة.

وبفضل سعة التخزين الداخلية بحجم 128 جيجابايت ودعم التوسعة، يتاح للمستخدمين مساحة وفيرة لتخزين الملفات الشخصية. ويحتوي أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور رائعة. ويأتي ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير لاستخدام طويل طوال اليوم.

كلا الهاتفين يدعمان تقنية الجيل الرابع 4G، مما يوفر سرعات إنترنت فائقة السرعة واتصالًا سلسًا. ويعملان بأحدث نظام تشغيل Android، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات في متجر Google Play. وتشمل الأجهزة ميزات أمان متقدمة، مثل مستشعرات البصمة وتكنولوجيا فتح الوجه، لضمان خصوصية البيانات وأمان الجهاز.

أكد المتحدث الرسمي لشركة بينكو التزام الشركة بتقديم جودة استثنائية وأداء متميز وابتكار لعملائهم حول العالم. وأشار إلى أن هاتين الإضافتين الجديدتين ستعيدان تعريف تجربة الهاتف الذكي للمستخدمين.