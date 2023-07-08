محمد العتباني حكما لمباراة فاركو والمصري بالدوري

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة، إسناد مباراة فاركو والمصري، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الاحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز ، للحكم محمد العتباني.

يتكون طاقم الحكام من:

حكم ساحة: محمد العتباني.

حكم مساعد 1: محمود كثير.

حكم مساعد 2: محمد ذكي.

حكم رابع: ابراهيم محمد.

حكم Var: محمد عبد العزيز.

حكم Var مساعد: مبروك نبيل.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة مؤتمر صحفي غدا الأحد، للحديث عن تفاصيل نسخة الدوري الجديدة.