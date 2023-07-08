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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد العتباني حكما لمباراة فاركو والمصري بالدوري

محمد العتباني
محمد العتباني
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قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة، إسناد مباراة فاركو والمصري، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الاحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز ، للحكم محمد العتباني. 
يتكون طاقم الحكام من: 
حكم ساحة: محمد العتباني.
حكم مساعد 1: محمود كثير.
حكم مساعد 2: محمد ذكي.
حكم رابع: ابراهيم محمد.
حكم Var: محمد عبد العزيز.
حكم Var مساعد: مبروك نبيل.
ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة مؤتمر صحفي غدا الأحد، للحديث عن تفاصيل نسخة الدوري الجديدة. 

محمد العتباني حكما مباراة فاركو والمصري البورسعيدي