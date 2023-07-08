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الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثامين ٣ أفراد لقوا مصرعهم في حريق سيارة بالصف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثامين  3 أشخاص، بعدما لقوا مصرعهم في حادث اشتعال النيران في سيارة ملاكى علي طريق الجيش بمنطقة الصف.

كما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية لـ٣ آخرين أصيبوا في ذات الحادث، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها

كان بلاغ قد ورد لضباط مرور الجيزة من غرفة عمليات النجدة، يؤكد  باشتعال النيران في سيارة ملاكى وسقوط وفيات ومصابين، علي الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وقوات الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة علي الحريق، واسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة،وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
 

النيابة العامة بجنوب الجيزة اشتعال النيران منطقة الصف