التصريح بدفن جثامين ٣ أفراد لقوا مصرعهم في حريق سيارة بالصف

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثامين 3 أشخاص، بعدما لقوا مصرعهم في حادث اشتعال النيران في سيارة ملاكى علي طريق الجيش بمنطقة الصف.

كما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية لـ٣ آخرين أصيبوا في ذات الحادث، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها

كان بلاغ قد ورد لضباط مرور الجيزة من غرفة عمليات النجدة، يؤكد باشتعال النيران في سيارة ملاكى وسقوط وفيات ومصابين، علي الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث وقوات الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة علي الحريق، واسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة،وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

