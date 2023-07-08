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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يتصدر مجموعة بورسعيد في دوري الكرة الشاطئية

الكرة الشطائية
الكرة الشطائية
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اختتمت اليوم مباريات مجموعة بورسعيد فى دورى كرة القدم الشاطئية، ويتصدر فريق المصرى جدول المجموعة يليه نادى المعارف وفى المركز الثالث يتواجد نادى المريخ.

شهدت مباريات اليوم حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية ، ومحمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم، ومصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية.

ومن جانبه، أبدى محمد أبوالوفا رضاه التام عن تنظيم مباريات أول دورى للكرة الشاطئية والمستوى الذى ظهرت عليه الأندية المشاركة فى النسخة الأولى للمسابقة.

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منتخب الشاطئية المصري