نهائي أمم إفريقيا.. إبراهيم عادل وأسامة فيصل يقودان هجوم الفراعنة أمام المغرب

أعلن البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، تشكيل الفراعنة استعدادا لمواجهة نظيره منتخب المغرب، خلال ساعات، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم السبت.

وجاء التشكيل الذي بخوض به البرازيلي المباراة كالتالي

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد طارق - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد شحاته - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة الغد أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدًا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.