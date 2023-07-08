"دل تكنولوجيز" تطلق شاشات جديدة مخصصة للألعاب الإلكترونية

أطلقت شركة دل تكنولوجيز، شاشات جديدة مخصصة للألعاب الإلكترونية، حيث تم طرح شاشة جديدة من طراز Alienware 27 (AW2724HF و AW2724DM) وشاشتين جديدتين للألعاب مقاس 25 و 27 (G2524H و G2724D) لتأخذ الألعاب الإلكترونية إلى آفاق جديدة، حيث تتمتع المنتجات الجديدة بمميزات رائعة مما يمنح العملاء تجربة لعب مميزة.

تأتي الشاشات بدقة QHD أو FHD ، وهي تعد مثالية للاعبين الذين يحتاجون إلى شاشة ذات جودة عالية الدقة للألعاب سريعة الحركة. كما أنها تتميز بميزة ComfortView Plus المعتمدة من TÜV والتي تقلل انبعاثات الضوء الأزرق أثناء اللعب دون المساس بجودة صورة الألعاب.

صُممت شاشة AW2724HF للاعبين المستعدين للمنافسة، حيث تتميز بمعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 360 هرتز ووقت استجابة سريع يبلغ 0.5 مللي ثانية (GtG). كما أنها مزودة بتقنية AMD FreeSync ™ Premium و VESA AdaptiveSync Display، مما يمكنك من الاستمتاع برؤية واضحة دون تقطيع، كما أنها تقلل التشويه والضبابية حتى يصبح اللاعبون أكثر قدرة على الفوز.

بينما صُممت شاشة AW2724DM للاعبين الذين يريدون تجربة ألعاب ممتازة فائقة السلاسة. وسيحصل اللاعبون على تجربة لعب سلسة باستخدام شاشة AW2724DM بفضل معدل التحديث المتغير المضاعف الذي يبلغ 180 هرتز (مقارنة بـ 165 هرتز) ودقة QHD ووقت استجابة 1 مللي ثانية GtG ، بينما توفر امكانات VESA DisplayHDR ™ 600 HDR صورة دقيقة نابضة بالحياة. سيستمتع اللاعبون أيضًا برؤية واضحة دون تقطيع وتقلل التشويه والضبابية بفضل تقنيات VESA AdaptiveSync وتقنية AMD FreeSync ™ Premium Pro و NVIDIA® G-SYNC®.

بالنسبة للاعبين الذين يرغبون في لعب الألعاب المليئة بالحركات السريعة دون تخصيص ميزانية ضخمة، تطلق دل تكنولوجيز أيضًا شاشة الألعاب مقاس 27 بوصة Dell (G2724D) وشاشة الألعاب مقاس 25 بوصة Dell (G2524H). تأتي شاشة QHD (G2724D) مزودة بتقنيات VESA DisplayHDR ™ 400 ومعدل تحديث 165 هرتز لمرئيات سلسة ونابضة بالحياة ووقت استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية GtG تقلل التشويه والضبابية. توفر شاشة FHD (G2524H) معدل تحديث سريع يصل إلى 280 هرتز ووقت استجابة 0.5 مللي ثانية GtG للألعاب السريعة. تتميز شاشة G2724D بخيارات اتصال متعددة الاستخدامات مناسبة لجهاز الحاسوب المكتبي أو الكمبيوتر المحمول للألعاب أو وحدة التحكم في الألعاب، مما يجعله إضافة مثالية لأي لاعب.

تتميز كلتا الشاشتين بلوحة Fast IPS المودة بتقنية AMD FreeSync ™ Premium وNVIDIA ® G-SYNC® و VESA AdaptiveSync لتوفير تجربة لعب سلسة خالية من التقطبع. كما أنها تتميز بحامل مريح قابل لضبط ارتفاعه بالكامل وتصميم مستوحى من الألعاب جاهز ليناسب أي نمط للألعاب.