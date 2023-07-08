الزمالك يتعادل مع فيوتشر 2-2 في شوط أول مثير

تعادل فريق فيوتشر بنتيجة 2-2 مع فريق الزمالك، في الشوط الأول باللقاء الذي يقام مساء اليوم السبت، باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول لفيوتشر عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 4، ثم أضاف أحمد عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 25.

بينما سجل ثنائية الزمالك أحمد مصطفي زيزو وناصر منسي في الدقائق 2+45 و6+45 .

خاض الزمالك الشوط الأول بتشكيل يضم :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح .

يدخل الزمالك لقاء فيوتشر محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

يغيب عن فريق الزمالك في لقاء فيوتشر لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والرؤية الفنية كل من محمود حمدي الونش، ونبيل دونجا، وسامسون أكينولا، ومصطفى شلبي، ومحمد عبد الشافي، وعبدالله جمعة، وأحمد بلحاج.

كما يغيب حسام عبدالمجيد وحاتم سكر ومحمد طارق لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي، وسيف جعفر وويوسف نبيه لانقطاعهما عن التدريبات بعد توقيعهما لفريق بيراميدز.