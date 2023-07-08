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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق هائل يلتهم معرض لبيع الأحذية بمصيف جمصة في الدقهلية.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل شب داخل محل لبيع الأحذية داخل منطقة السوق بمصيف جمصة محافظة الدقهلية وذلك بعدما تعالت ألسنة النيران والدخان وسط حالة من الفزع بين المصطافين وهرع المواطنين في محاولة للمساعدة في إخماد الحريق كما امتدت النيرات للعقار الكائن به المعرض. 
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الحنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بإندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية في شارع امون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية كما امتدت النيران للعقار الكائن به المعرض. 
هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة الي موقع الحريق  وبالفحص تبين اشتغال النيران بمحتويات المعرض والعقار الكائن به المعرض  .
جرى السيطرة على الحريق بواسطة قولت الحماية المدنية وتحديد الأسباب وراء اندلاع النيران، دون وقوع خسائر في الأرواح.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بإنتداب قسم الآدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومراجعة تراخيص المحلات.

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