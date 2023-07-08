نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير كورنيش مصر القديمة

قامت المهندسه/چيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيه بجولة تفقدية ميدانية موسعة لعدد من ملفات الاعمال والمشروعات الهامة بالمنطقة استهلت جولتها بتفقد الاعمال والخاصة بتوسعات وتطوير الكورنيش ومنطقة اثر النبي برفقه اللواء مهندس/أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمه وفقا للمخطط الشامل التنموي للمنطقة من خلال تحسين الخدمات واضفاء المظهر الحضاري والذي يتناسب مع أهمية طريق الكورنيش وخلق محاور مرورية جديدة تحقيقا للسيولة المرورية وتيسير حركة النقل الى مناطق وسط المدينة و طريق الكورنيش وذلك طبقا لتعليمات اللواء/ خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

شملت الجولة تفقد اعمال الازالة لعدد من المباني المتعارضة اسفل كوبري العاشر للبدء في انشاء الكوبري الجديد بمحور الحضارات حيث أنه من المقرر انشاء كوبرى للقادم من الكورنيش باتجاه متحف الحضارات لإلغاء التقاطع بالكورنيش والقضاء على الإزدحام المرورى عند تقاطع الحركة المرورية عند مدخل كوبرى العاشر.

كما شملت جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تفقد اعمال الازالات بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي تنفيذًا لقرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين واستكمالا لأعمال تطوير المناطق التاريخية ومحيطها ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم انه جاري استكمال الأعمال وبذلك يكون إجمالي العقارات التي تم هدمها لسطح الأرض عدد ٩٩ عقار من اجمالي ١٣٣ عقار موجهة بالعمل على قدم وساق طبقا للخطة الموضوعة والالتزام بجدول الاعمال للانتهاء منها تمهيدا لاعمال التطوير كما شددت على الاجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة اولا بأول وبصورة يومية لكافة المستجدات وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تعوق الاعمال بإعتبارها أحد أهم الملفات التي تأتي فى مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة .

الجدير بالذكر ان منطقة عرب اليسار تقع بالقرب من ميدان السيدة عائشة وقبل قلعة صلاح الدين الأيوبى فى طريق صلاح سالم وهي منطقة تابعة لحى الخليفة بالقاهرة وتخضع لاعمال تطوير غير مسبوقة .

تأتي هذه الجولة استكمالا لمتابعة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لعدد من الملفات والمشروعات القومية الكبرى بنطاق المنطقة الجنوبية بهدف تذليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجه الاعمال .