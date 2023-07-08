بريطانيا وإسبانيا تعارضان استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية

أعربت بريطانيا وإسبانيا اليوم السبت عن معارضتهما إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لاستخدامها في القتال ضد روسيا.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إن بريطانيا "لا تشجع" استخدام الذخائر العنقودية بعد أن وافق جو بايدن على إرسالها إلى أوكرانيا.

وسلط رئيس الوزراء البريطاني الضوء على أن المملكة المتحدة كانت واحدة من 123 دولة موقعة على اتفاقية تحظر استخدام الذخائر العنقودية.

وقال سوناك: "المملكة المتحدة من الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج أو استخدام الذخائر العنقودية ولا تشجع على استخدامها".

وفي الوقت نفسه، قال إن المملكة المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

بدورها، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز إن الذخائر العنقودية لا يمكن تسليمها إلى أوكرانيا "تحت أي ظرف من الظروف".

وقالت "لا للقنابل العنقودية ونعم للدفاع المشروع عن أوكرانيا الذي نفهم أنه لا ينبغي تنفيذه بالقنابل العنقودية".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية - رسميا - عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، التي تشمل الذخائر العنقودية.