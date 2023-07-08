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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المفوضية الأوروبية: سنواصل دعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر"

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
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أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن ثقتها في أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم لأوكرانيا، "طالما تطلب الأمر ذلك".
وقالت فون دير لاين - في تغريدة على تويتر اليوم /السبت/ - "500 يوم من الحرب..الروسية ضد أوكرانيا. 500 يوم من المقاومة الأوكرانية الشجاعة. 500 يوم من الدعم الأوروبي الثابت لأوكرانيا".
وأضافت فون دير لاين: "سنقف إلى جانب أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك". 
يذكر أن القوات الروسية بدأت بحملة عسكرية خاصة على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

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