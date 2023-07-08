مصرع صياد غرقاً في مياه النيل بقرية النمسا جنوب الأقصر

لقي صياد مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، اليوم السبت، أثناء عمله بمهنة الصيد بنجع الصيادين التابع لمجلس قروي النمسا بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم انتشال جثمان الشاب من النيل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطاراً يفيد غرق الشاب "مصطفي حربي عطية" 18 سنة، صياد ومقيم نجع الصيادين بقرية البراكية التابعة لمجلس قروي النمسا بمدينة إسنا، وذلك غرقا في نهر النيل بجوار مرشح مياه العنانية بالنمسا، وقيام الأهالي بالبحث عنه في نهر النيل.

وعلى الفور انتقلت شرطة المسطحات والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تم تمشيط المنطقة إلى أن العثور علي الجثة، وتحرر محضر بمعرفة رجال مباحث شرطة إسنا، وتم نقل جثمانه إلى مستشفي طيبة التخصصي، وتم استخراج تصريح الدفن وتسليمه لذويه.

وتعد هذه هي الحالة الثانية خلال أسبوع، حيث لقي شاب مصرعه غرقاً، يدعى "إبراهيم السيد الصغير قناوي" 21 سنة مقيم بقرية سطيح المطاعنة بمدينة إسنا، وذلك خلال السباحة في ترعة قريبة من منزله، وانتقلت سيارة إسعاف وتم انتشال جثمان الشاب من المياه ونقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.